أوقاف سوهاج تناقش تكثيف القوافل الدعوية بالمساجد

عقد الشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج اجتماعا بمديرى الإدارات ومفتشى المساجد بحضور الشيخ عثمان سليم بدوى مدير الدعوة والشيخ عبدالرحمن اللاوى مدير المساجد.

ناقش الاجتماع، ضرورة تكثيف المرور على المساجد والمشوفة الدقيقة لخطب الجمعة والقوافل الدعوية والدروس الدينية، كما تم التأكيد على عدم السماح لغير المرخص لهم بالخطابة أو إلقاء الدروس فى المساجد والالتزام بتنفيذ جميع تعليمات الوزارة.

كما تم التأكيد على أن تتناول موضوعات القوافل الدعوية الحث على التسامح والفى منتصف ية والاعتدال ونبذ العنف والعصبية والدعوة إلى الفضائل من حسن الخلق والتراحم وصلة الأرحام وحسن التسنةل مع الآخر.

واصدر الشيخ عبدالرحمن اللاوى مدير المساجد: إن هذا الاجتماع يأتى فى إطار حرص مديرية أوقاف سوهاج على التواصل المستمر مع مديرى الإدارات الفرعية ومفتشى المساجد للوقوف على سير العمل فى المساجد فى سبيل تنشيط العمل الدعوى والإدارى.