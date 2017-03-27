محكمة إسبانية تحقق فى شكوى ضد قوات الأمن السورية

اصدر ت محكمة اسبانية اليوم الاثنين، إنها ستحقق فى شكوى جنائية ضد أفراد قوات التأمين والمخابرات السورية مرتبطة بادعاء إرهاب الدولة واختفاء قسرى لأشخاص.

وقدمت الشكوى امرأة إسبانية من أصل سورى تقول إن شقيقها اختفى بعد اعتاصدر ه وعُذب وأُعدم سنة 2013 فى مركز بدمشق تسيطر عليه قوات التأمين السورية.

واصدر توبى كادمان وهو محام عن مؤسسة جرنيكا 37 ومقرها لندن والتى تشبه المرأة التى قدمت الشكوى إن هذه أول شكوى جنائية ضد قوات التأمين السورية تحقق فيها محكمة أجنبية.

وأضاف أن دعاوى أخرى أقيمت فى ألمانيا وفرنسا ولكن لم تقبلها المحاكم بعد.

وعلى الرغم من وجود عقبات كبيرة أمام مثول أفراد قوات التأمين السورية الذين وردت أسماؤهم فى الشكوى أمام قاض فى اسبانيا اصدر كادمان إنه مازالت توجد فرصة مقبولة لمحاكمتهم.

واصدر ت جرنيكا 37 إن المرأة تعرفت على جثة شقيقها من مجموعة تزيد عن أكثر من 50 ألف صورة قام بالتقاطها وتهريبها للخارج مسؤول بالطب الشرعى السورى انشق وهرب من سوريا. واصدر ت المحكمة اليوم الاثنين إن إلوى فيلاسكو قاضى المحكمة العليا فى اسبانيا طلب من السلطات السورية إخطار ثمانية من أفراد جهازى المخابرات والتأمين بضرورة تعيين مشبه ين قانونيين لهم فى اسبانيا قبل أى قضية.

واصدر ت المحكمة إنه تم استدعاء المرأة ومسؤول الطب الشرعى للمثول أمام المحكمة فى العاشر من أبريل للاستماع لأقوالهما. وسيشبه ثلاثة شهود آخرين أمام المحكمة للاستماع لأقوالهم فى التاسع من مايو.

ودعا كبير مسؤولى الأمم المتحدة عن حقوق الإنسان فى 14 مارس إلى الإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين فى سوريا ومحاكمة المسؤولين عن التعذيب والإعدام فى إطار اتفاق دائم لإنهاء الحرب الأهلية السورية.

وتنفى عادة النظام السورية والرئيس بشار الأسد استخدام التعذيب أو القتل خارج نطاق القانون ورفضا اتهامات المنشق الذى هرب الصور بوصفها ملفقة.

المصدر : مصر ناين