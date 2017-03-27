خصم شهرين من راتب مدير طوارئ مطروح لتسببه فى وفاة طفلة

قررت لجنة التأديب بهيئة النيابة الإدارية بالإسكندرية، برئاسة المستشار إبراهيم عابدين، وتحت إشراف المستشار على رزق، رئيس الهيئة، خصم شهرين، من مدير غرفة الطوارئ بمديرية الصحة، بمحافظة مطروح، وإحالته الواقعة، إلى النيابة السنةة.

وكان البلاغ الذى حمل رقم 687 لسنة 2016، أثبت تورط مدير الطوارئ، بالتقصير والتراخى، فى إخطار إسعاف مطروح لتدبير سيارة لنقل الطفلة ملك ربيع من الساعة 3 صباحًا والى أن السابعة صباحًا، إلى أحد المستشفيات بالإسكندرية، لإسعافها، بعد تألمها من مغص شديد، وتبين أنها آلام الزائدة التى انفجرت فى بطنها، مما ترتب عليه وفاة الطفلة.

المصدر : مصر ناين