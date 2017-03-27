حبس طالبات بكلية الحقوق أيام بتهمة الشروع فى السرقة بالإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية حبس 3 طالبات بكلية الحقوق 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الشروع فى سرقة منزل، بعد محاولة وضع منوم داخل عبوة عصير.

كانت البداية أثناء مرور ضباط وحدة مباحث قسم واجبة الدخيلة بمنطقة أبو يوسف، تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة إحدى السيدات حال خروجها من العقار سكنها وقيامها بالعدو خلف ثلاث فتيات فتمكنوا من ضبطهن وهن كل من “ه.ج” 19 سنة مقيمة بشارع الحلوانى منطقة أبو يوسف دائرة القسم، و”ه. ع” 19 سنة مقيمه بمساكن الحديد والصلب دائرة القسم، و”ا. خ” 20 سنة مقيمة شارع مسجد القام بفتح منطقة أبو يوسف دائرة القسم، جميعهن طالبات بكلية الحقوق كلية الإسكندرية – الفرقه الأولى.

وبسؤال “د. ح” 35 سنة ربة منزل مقيمة شارع مسجد القام بفتح منطقة أبو يوسف دائرة القسم قررت أنه أثناء تواجدها داخل الشقة سكنها حضرت إليها المتهمة الثانية منتحلة صفة ممرضة بمكتب الصحة وطلبت بيانات طفلها، مدعية وجود حملة تطعيم ثم قدمت لها عبوة عصير وانصرفت، وعند قيامها بتذوقه لاحظت تغيير طعمه فامتنعت عن تناوله، وعقب ذلك فوجئت بحضور الأولى والثالثة وقيامهما بقام بفتح باب الشقة سكنها بمفتاح كان بحوزتهما فقامت بالاستغاثة.

وبمواجهتهن اعترفن بما سبق، وأضافت الثالثة بعثورها على مفتاح شقة المجنى عليها داخل كالون باب الشقة من الخارج أثناء صعودها سلم العقار، حيث إنها تقيم بذات العقار، واتفقت مع الأولى والثانية على سرقة مسكن المجنى عليها عقب قيامهن بوضع مخدر بعبوة عصير وتقديمها للمجنى عليها، وتحرر المحضر جنح قسم واجبة الدخيلة.