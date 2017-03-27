بالصور إزالة حالة تعد على أراض أملاك الدولة فى حملة

شنت مديرية تأمين البحيرة حملة مكبرة بإشراف اللواء علاء الدين شوقى مساعد الوزير مدير تأمين البحيرة، وتم تنفيذ إزالة 39 قرار تعد على نهر النيل وجارى استمرار الحملات لإزالة كافة التعديات.

تأتى الحملة بالتنسيق والإدارة السنةة لحماية وتطوير نهر النيل “فرع رشيد” بمشاركة قوات نظامية؛ مباحث؛ ضباط قسم البيئة والمسطحات؛ مجموعات قتالية من إدارة قوات التأمين بالمديرية.

كما قامت المديرية بإشراف اللواء علاء الدين شوقى مساعد الوزير مدير تأمين البحيرة، بحملة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية وتنفيذ الأحكام بالتنسيق والوحدات المحلية بمراكز (دمنهور – إدكو – ايتاى البارود – المحمودية – أبو المطامير) وحماية الأراضى وقد تمكنت القوات من إزالة 41 حالة تعد على الأراضى الزراعية ( أسوار، قواعد وسملات خرسانية ) وجارى استمرار الجهود لتنفيذ كافة الأحكام والتعديات.