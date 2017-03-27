الجامعة العربية ترحب بجهود السلطات البحرينية فى مواجهة خطر الإرهاب

رحب الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمى باسم أمين سنة كلية الدول العربية، بنجاح السلطات بمملكة البحرين فى القبض على أعضاء الخلية التى ارتكبت عدة جرائم إرهابية، من بينها التفجير الذى استهدف حافلة للواجبة فى 26 فبراير الماضى ونتج عنه إصابة خمسة من رجال التأمين، فضلا عن تخطيطهم وشروعهم فى تنفيذ عمليات إرهابية أخرى تستهدف بعض كبار المسؤلين ورجال التأمين ومنشآت ومصالح سنةة.



جاء ذلك فى بيان للوزير المفوض محمود عفيفى المتحدث الرسمى باسم أمين السنة الكلية العربية وُزع مساء اليوم الاثنين على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية العادية الـ28 التى ستعقد بعد غد الأربعاء بمنطقة البحر الميت (55 كلم جنوب غرب عمان).



وأكد “عفيفى ” التضامن الكامل مع مملكة البحرين، نظام وشعبا، فى مواجهة الأعمال والنشاطات الإرهابية التى تستهدف زعزعة تأمين واستقرار هذا البلد العربي، والمساندة القوية للجهود التى تبذلها السلطات البحرينية من أجل استئصال خطر الإرهاب من ربوع البحرين.

المصدر : مصر ناين