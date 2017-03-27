محافظ الدقهلية ضبط ٢٨٥ قضية لعدد ١٢ طن أرز و ١٢

أعلن أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية ،عن ضبط ٢٨٥ من القضايا شملت أعداد ١٢ طن أرز وأعداد ١٢ طن دقيق ،وأعداد ١٦٠٥٤ لتر بنزين وسولار ،وأعداد ٥٤ طن مضبوطات غش تجاري ، وأعداد ٣ طن بوتاجاز ،أعداد قضية واحدة لتجميع ٣٧٩ تجميع بطاقات تموينية، وأعداد ٢ قضية ذبح خارج المجازر الحكومية،فضلا عن إعدام أعداد ٥٨ طائر متصنف للإصابة بإنفلونزا الطيور.

كما تم ضبط ٢١٥ قضية عدم اعلان عن الأسعار، وأعداد ٣ قضية في مجال البيع بأزيد من السعر، وأعداد١١ قضايا لمنشآت بدون ترخيص ،٥ قضايا انتاج خبز ناقص الوزن، وأعداد ٦ قضية عدم حمل شهادة صحية،وقد تم التحفظ على جميع المضبوطات.

جاءت تلك البيانات ،وفقا للتقرير الذي عرضه العميد باهي حامد مدير إدارة مباحث التموين على المحافظ عن جهود الإدارة خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس الجاري .=

وقد أشاد المحافظ بالجهود المبذولة من جانب إدارة واجبة التموين، ودورهم البارز في الرقابة على الأسواق والتصدي لعمليات التهريب والاحتكار ، كما شدد على أهمية الرقابة المستمرة وضرورة بذل المزيد من الجهود لتحقيق الانضباط وتوافر كافة السلع للمواطنين خاصة السلع التموينية والغذائية واسطوانات البوتاجاز من أجل الحفاظ على موارد الدولة .

المصدر : مصر ناين