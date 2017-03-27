عمرو سعد يحيى الذكرى الـ لوفاة النجم الراحل أحمد زكى

حرص الفنان عمرو سعد، على إحياء ذكرى وفاة النجم الراحل أحمد زكى، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، قائلا:”ذكرى وفاه النمرالأسود أحمد زكى.. رحمه الله عليه”.

و تحل اليوم الذكرى الـ12 لرحيل النجم الكبير أحمد زكى، والذى رحل عن عالمنا فى 27 مارس 2005، تاركا خلفه إرثا فنيا كبيرا، يتشبه فى نحو 90 عملا فنيا، إلا أن إبداعه الحقيقى كان من خلال السينما، حيث بدأ رحلة نجوميته بمسرحية “هاللو شلبى”، وتوالت بعدها الأعمال المسرحية شبه مدرسة المشاغبين والعيال كبرت، أما فى السينما، فبدأ مسيرته الحقيقية بفيلم شفيقة ومتولى، أما أخر أفلامه فكان “حليم“.



عمرو سعد

المصدر : مصر ناين