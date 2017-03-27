وزير التنمية المحلية يزور وحدة صحية بأسوان ويكتشف تغيب الطبيب

فاجأ الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، الوفد المرافق له فى الزيارة الميدانية بمحافظة أسوان، بقطع زيارته لتفقد الوحدة الصحية لقرية أبو الريش قبلى، ليكتشف عدم وجود طبيب بها.

واستمع الوزير لشكاوى أهالى المنطقة الذين التفوا حول وزير التنمية، ليشتكوا له تغيب طبيب الوحدة المحلية بشكل مستمر عن الوحدة الصحية، ورفع سعر الكشف إلى 25 جنيها خلال الفترة المسائية “على حد قول الأهالى”.

وغادر وزير التنمية المحلية الوحدة الصحية غاضبا، ووعد الأهالى بزيارة أخرى للمنطقة.