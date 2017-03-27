بدء عملية تطهير وإصلاح بيارات وخطوط الصرف الصحى بمنطقة الحراسات ببورسعيد

أكد السعيد رخا، رئيس حى الضواحى ببورسعيد، فى بيان له، أنه تم التنسيق معالباشمهندس عاشور أبوالمعاطى، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالشركة القابضة ببورسعيد، للوقوف على عملية تطهير وإصلاح البيارات بمنطقة الحراسات بحى الضواحى.

واصدر رخا، إنه تم اليوم الكشف عن أعداد من البيارات “المردومة” بالوحدات السكنية بمنطقة الحراسات تمهيدا للبدء فى عملية التطهير والإصلاح الخاصة بالمطابق وخطوط الصرف، بالإضافة إلى بدء تطهيرخطوط الصرف بقرية المناصرة غرب بورسعيد .



