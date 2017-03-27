بالصور خلية إرهابى لندن خططت لتفجير قاعدة عسكرية

اصدر ت صحيفة تليجراف، إن منفذ هجوم لندن كانت له صلة بخطة لتفجير سيارة مفخخة فى قاعدة عسكرية بريطانية بجهاز تحكم عن بعد قبل سنوات، ولكن تم إحباطها.



إرهابى لندن

وكان لأدريان أجاو 52 سنة، على علاقة بـ4 أشخاص، زاهد إقبال ومحمد شرفاراز وسيد حسين وعمر أرشاد، تم الحكم عليهم بالسجن لـ44 سنة فى 2013 بعد اعترافهم بالتخطيط لتفجير القاعدة العسكرية فى مدينة لوتن، بحسب تقرير للصحيفة البريطانية اليوم الإثنين.



زاهد إقبال

أما أجاو نفسه فتم استجوابه قبل 6 سنوات حول الاشتباه فى ارتباطه بالرجال الأربعة المذكورين، ولكن قررت الجهات التأمينية أنه لا يشبه خطرا إرهابيا.

وكان أجاو، والمعروف بخالد مسعود بعد تحوله للإسلام، قد انتقل للوتن سنة 2009 على بعد مسافة قصيرة من أحد زعماء الخلية، وهذا بعد قضائه فترتى عمل فى السعودية، وتعرف على الخلية أثناء تردده على “الجيم”.



محمد شرفاراز

كما تم الكشف عن أن أجاو كان جارا لتيمور عبد الوهاب، وهو طالب سويدى فجر نفسه فى ستوكهولم بالسويد سنة 2010 بعد اتجاهه للتطرف أثناء دراسته فى كلية بدفوردشاير البريطانية.



تيمور عبد الوهاب

وأقام أجاو كذلك بالقرب من أبو راحين عزيز، وهو داعش الارهابيهى قتل فى قصف جوى على الرقة السورية سنة 2015.



أبو راحين عزيز

المصدر : مصر ناين