أبو ريدة يحضر مران الفراعنة الأخير ببرج العرب ويجتمع باللاعبين بالفندق

حرصالباشمهندس هانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة وأحمد مجاهد عضو الجبلاية وسنةر حسين رئيس منطقة الإسكندرية لكرة القدم، على التواجد بمقر إقامة المنتخب الوطنى ببرج العرب بالإسكندرية، لمؤازره المنتخب فى مباراته الودية مع توجو وحضورهما التدريب الأخير، الذى يقام فى السادسة مساء.

ومن المقرر أن يجتمع أبو ريدة باللاعبين والجهاز الفنى عقب المباراة، كما هو معتاد للتعرف على أجواء المعسكر واستعدادات اللاعبين قبل اللقاء.

يذكر أن منتخب مصر حصل على المركز الثانى فى أمم أفريقيا الأخيرة بالجابون، بعدما فقد النهائى أمام الكاميرون.