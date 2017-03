تليجراف إيفانكا ترامب تخفف من مشاحنات والدها الدبلوماسية وتقبل دعوة ميركل

اصدر ت صحيفة التليجراف، إن إيفانكا ترامب قبلت دعوة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لحضور القمة الاقتصادية للنساء فى ألمانيا والتى ستحضرها سيدات من دول مجموعة العشرين الشهر القادم.

واصدر ت إيفانكا على موقع تويتر اليوم الإثنين: “أتطلع إلى تعزيز دور النساء فى الاقتصاد ومستقبل عمالتنا عالميا“.

Looking forward to promoting the role of women in the economy and the future of our workforce globally #W20

