تليجراف إيفانكا ترامب تخفف من مشاحنات والدها الدبلوماسية وتقبل دعوة ميركل

اصدر ت صحيفة التليجراف، إن إيفانكا ترامب قبلت دعوة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لحضور القمة الاقتصادية للنساء فى ألمانيا والتى ستحضرها سيدات من دول مجموعة العشرين الشهر القادم.

واصدر ت إيفانكا على موقع تويتر اليوم الإثنين: “أتطلع إلى تعزيز دور النساء فى الاقتصاد ومستقبل عمالتنا عالميا“.

Looking forward to promoting the role of women in the economy and the future of our workforce globally #W20 — Ivanka Trump (@IvankaTrump) March 27, 2017

واصدر البيت الأبيض، إن فريق ميركل هو من دعا إيفانكا لحضور اجتماع الشهر الماضى بينها وبين الرئيس الأمريكى لمناقشة التدريب المهنى، وكان اللقاء أكثر ودا بين الزعيمين من لقائهما فى المكتب البيضاوى حيث لم يتصافحا أمام الكاميرات، على حد قول الصحيفة البريطانية، مشيرة إلى أن دعوتى ميركل لإيفانكا يدلان على أن الأخيرة يمكن أن تعمل كمنسق غير رسمى للبيت الأبيض على المسرح الدولى للتخفيف من المشاحنات الدبلوماسية، أما القمة الاقتصادية فى شهر إبريل فستركز على تمكين المرأة وتدريبها صناعيا وتسهيل تمويل مشاريع سيدات الأعمال وإدماج المرأة فى القوى السنةلة.

المصدر : مصر ناين