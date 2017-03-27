تعليم مطروح تطبيق النموذج الاسترشادي لطلاب الثانوية العامة

أكد الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أنه في ضوء حرص وزارة التربية والتعليم على مصلحة أبنائها طلاب الثانوية السنةة، سيتم تطبيق النموذج الاسترشادي التدريبي الثالث، بداية من يوم 5 أبريل المقبل، بهدف تعود الطلاب على الشكل الجديد للورقة الامتحانية قبل خوض امتحانات الدور الأول لشهادة الثانوية السنةة الجاري.

واصدر النيلي في بيان، أنه وجه لجميع الإدارات التعليمية، بضرورة سرعة الانتهاء من حصر أعداد الطلاب المتقدمين لأداء النموذج التدريبي الاسترشادي الثالث، طبقًا لكل مادة، قبل اتخاذ إجراءات الطباعة.

وشدد على ضرورة الالتزام بتطبيق النموذج، على جميع طلاب الثانوية السنةة بالمدارس علي مستوي المحافظة، فى المواعيد المحددة طبقًا للجدول الذي أعدته الوزارة وذلك خلال اليوم الدراسي وداخل الفصول الدراسية، مع عدم تعطيل سير الدراسة، خلال هذه الفترة بالنسبة لطلاب صفوف النقل والشهادات المحلية بمراحل التعليم الأساسي والثانوي .

وأشار مدير تعليم مطروح، إلى أنه سيتم إسناد عملية تقدير الدرجات إلى معلمي المواد، الذين يقومون بالتدريس بالصف الثالث الثانوي السنة، كل فيما يخصه، على أن تتم عملية التقدير وفق نموذج توزيع الدرجات، الذي سيتم إرساله للمديريات مع النموذج، وذلك بهدف مساعدة الطلاب على الوقوف على مستواهم، واستعدادهم لخوض الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية السنةة.

المصدر : مصر ناين