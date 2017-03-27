نتنياهو إدارة ترامب حوّلت وعودها بدعم إسرائيل إلى أفعال ملموسة

أعلن رئيس الوزراء الالكيان الصهيونى ى بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين، أن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حوّلت بالفعل وعودها القوية، التى قطعتها على نفسها بدعم الكيان الصهيونى ، إلى أفعال ملموسة.



وجاءت تصريحات نتنياهو فى رسالة وجهها من مكتبه بالقدس عبر القمر الصناعى إلى المؤتمر السنوى للجنة الشئون السنةة الأمريكية – الالكيان الصهيونى ية ايباك، وهى اللوبى الصهيونى فى الولايات المتحدة الأمريكية، والمنعقد حاليا فى واشنطن.

وأظهر نتنياهو – فى رسالته التى أوردتها صحيفة “جيروزاليم بوست” الالكيان الصهيونى ية على موقعها الإلكترونى – أن هذا الدعم انعكس فى وقوف السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكى هالى إلى جانب الكيان الصهيونى ودفاعها عنها داخل أروقة الأمم المتحدة.

وأضاف أن الدعم الأمريكى انعكس أيضا فى طلب الميزانية الذى تقدم به الرئيس الأمريكى دونالد ترامب..مشيرا إلى أن هذه الميزانية ستقدم دعما عسكريا كاملا لالكيان الصهيونى .. معربا عن امتنانه العميق للدعم السخى الذى يقدمه الرئيس والكونجرس والشعب الأمريكي.

وزعم رئيس الوزراء الالكيان الصهيونى ي، فى كلمته، أن يد الكيان الصهيونى ممدودة بالسلام لجميع جيرانها .. قائلا: “نعلّم السلام لأطفالنا، وحان الوقت للسلطة الفلسطينية لأن تقوم بالشبه ، وأن تتوقف عن تعليم أطفالها الكراهية وأن تتوقف عن دفع الأموال للإرهابيين. والتوقف عن إنكار شرعيتنا وتاريخنا. وعليها أيضا، فوق كل شيء، الاعتراف بالدولة اليهودية”، على حد تعبيره.

واصدر إن الكيان الصهيونى تعهدت بالعمل مع إدارة ترامب على المضى قدما بالسلام مع الفلسطينيين وجميع دول الجوار .. مشددا على موقفه من أن الأخطار المشتركة التى تواجهها الكيان الصهيونى وبعض جيرانها من الدول العربية، تشبه فرصة دبلوماسية فريدة.

وأكد أن مصلحة الكيان الصهيونى وأمريكا تتشبه فى “هزيمة قوى الإسلام المسلح” على حد وصفه.

المصدر : مصر ناين