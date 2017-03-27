للمرة الأولى أبطال لعبة الصمت يجتمعون فى مشهد واحد

للمرة الأولى يلتقى فريق عمل مسلسل “لعبة الصمت” فى مشهد واحد منذ انطلاق تصوير العمل، حيث يجتمع كل النجوم بكره الثلاثاء، حسب السياق الدرامى للأحداث ويتم تصويره داخل أحد المقابر فى مدينة 6 أكتوبر.

ومسلسل “لعبة الصمت” بطولة ياسر جلال، ومحمود عبد المغنى، ودينا فؤاد، وهنا شيحة، وميرهان حسين، وإيهاب فهمى، ومحمد عز، ودنيا عبد العزيز، وعزت أبو عوف، وخالد محمود، وآخرون، ومن سيناريو وحوار محمد إسماعيل أمين، وإخراج أحمد سمير فرج، وسيتم عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

يذكر أن المسلسل يعد البطولة الدرامية الأولى للفنان ياسر جلال، وهو من إنتاج محمد محمود عبد العزيز، وريمون مقار.

المصدر : مصر ناين