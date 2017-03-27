أوقاف الوادى الجديد تعلن عن مسابقة داخلية لشغل وظائف قيادية

أعلنت مديرية أوقاف الوادي الجديد عن قام بفتح باب التقدم لشغل عدة وظائف قيادية بديوان سنة المديرية والإدارات الشوفة لها من السنةلين بالمديرية، والتى تشبه ت فى 5 مديري إدارات و5 رؤساء في قسم الإرشاد الديني و5 رؤساء في قسم القرآن الكريم و5 رؤساء في قسم شئون القرآن بالإدارات ورئيس قسم الإرشاد بالمديرية ورئيس قسم شئون القرآن بالمديرية.

واصدر الدكتور محمد محمود بخيت وكيل وزارة أوقاف المحافظة فى بيان أن الشروط المطلوبة للوظيفة تتضمن أن يكون المتقدم شاغلًا للدرجة الأولى بالنسبة لمدير إدارة والدرجة الثانية بالنسبة لرئيس قسم الخدمات الدينية، وأن يكون حسن السير والسلوك ومشهودًا له بالكفاءة وحسن السمعة و حاصلا على تقدير ممتاز في آخر 3 سنوات وألا يكون قد وقع عليه أي جزاءات أو أحيل إلى محاكم تأديبية و تقديم بيان حالة حديث موضح به جميع الجزاءات الى أن لو تم محوها وتقديم الطلبات إلى وكيل وزارة أوقاف المحافظة .

المصدر : مصر ناين