ننشر صورة شهيد الواجب على أيدى الجماعة الارهابية بدمياط
تنشر اليوم السابع صورة شهيد الواجب مسعود الأمير الخفير النظامي الذي قضى على أيدي الإرهابيين اليوم الإثنين.
وتستعد قرية البصارطة مركز دمياط لتشيع جثمان الشهيد مسعود الأمير عبدالله وشهرته حازم الأمير 42 سنةا خفير نظامي بمركز واجبة دمياط، والذى استشهد متأثرا بإصابته نتيجة إطلاق اللهيب عليه من قبل أحد العناصر الإرهابية المنتمية لجماعة الالجماعة الأرهابية الإرهابية حيث ستشيع الجنازة عقب صلاة المغرب من مسجد أبو شاهين بفى منتصف القرية.
كانت المؤسسات التأمينية بمديرية تأمين دمياط قد فرضت طوقا تأمينيا للسيطرة على غضب أهالي قرية البصارطة الذين طالبوا بالقصاص من قتلة الشهيد خالد الأمير خفير نظامي بمركز واجبة دمياط والذي استشهد اليوم على يد أحد العناصر الإرهابية الشوفة لجماعة الالجماعة الأرهابية الإرهابية.
وقطع أهالي القرية الطريق الساحلي الدولى المار بالقرية وكذلك الطريق الرئيسي للقرية مما تسبب في حالة من الفوضى وتدخلت قوات التأمين وأقنعت الأهالي بقام بفتح الطريق والتزام اقصي درجات ضبط النفس .
واتفق عقلاء القرية على الهدوء وضبط النفس لحين تشييع جثمان الشهيد ومنح رجال التأمين الوقت الكافي لضبط الجناة.
وأكد الاهالى أنهم لن يتلقوا العزاء فى وفاة الشهيد الا بعد القبض على الجناة.
كان الامير قد استشهد متأثرا بإصابته نتيجة إطلاق اللهيب عليه من قبل أحد العناصر الإرهابية المنتمية لجماعة الالجماعة الأرهابية الإرهابية وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى دمياط وأخطرت النيابة السنةة للتحقيقات وكثفت قوات الامن بدمياط من جهودها لضبط مطلق اللهيب على أمين واجبة بقرية عزبة النهضة أثناء توجهه للعمل صباحا لمقر عمله ما تسبب فى وفاته .
المصدر : مصر ناين
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