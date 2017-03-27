ننشر صورة شهيد الواجب على أيدى الجماعة الارهابية بدمياط

تنشر اليوم السابع صورة شهيد الواجب مسعود الأمير الخفير النظامي الذي قضى على أيدي الإرهابيين اليوم الإثنين.

وتستعد قرية البصارطة مركز دمياط لتشيع جثمان الشهيد مسعود الأمير عبدالله وشهرته حازم الأمير 42 سنةا خفير نظامي بمركز واجبة دمياط، والذى استشهد متأثرا بإصابته نتيجة إطلاق اللهيب عليه من قبل أحد العناصر الإرهابية المنتمية لجماعة الالجماعة الأرهابية الإرهابية حيث ستشيع الجنازة عقب صلاة المغرب من مسجد أبو شاهين بفى منتصف القرية.

كانت المؤسسات التأمينية بمديرية تأمين دمياط قد فرضت طوقا تأمينيا للسيطرة على غضب أهالي قرية البصارطة الذين طالبوا بالقصاص من قتلة الشهيد خالد الأمير خفير نظامي بمركز واجبة دمياط والذي استشهد اليوم على يد أحد العناصر الإرهابية الشوفة لجماعة الالجماعة الأرهابية الإرهابية.

وقطع أهالي القرية الطريق الساحلي الدولى المار بالقرية وكذلك الطريق الرئيسي للقرية مما تسبب في حالة من الفوضى وتدخلت قوات التأمين وأقنعت الأهالي بقام بفتح الطريق والتزام اقصي درجات ضبط النفس .

واتفق عقلاء القرية على الهدوء وضبط النفس لحين تشييع جثمان الشهيد ومنح رجال التأمين الوقت الكافي لضبط الجناة.