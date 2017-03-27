مقتل العشرات من داعش بنيران عراقية وقصف للطيران بنينوى وصلاح الدين

قصف الطيران العراقى مواقع وتجمعات لمسلحى تنظيم (داعش الارهابيه) الإرهابي؛ ما أسفر عن مصرع عشرات من الإرهابيين بينهم أربعة من قيادات التنظيم فى محافظتى صلاح الدين ونينوى شمالى العراق.



واصدر الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية اليوم الاثنين إن الطيران قصف مقرا لقيادات داعش الارهابيه فى قضاء “تلعفر” غرب الموصل بمحافظة نينوي، مشيرا إلى أنه بناء على معلومات مديرية الاستخبارات العسكرية، دمرت طائرات القوة الجوية الموقع وقتلت مسؤول داعش الارهابيه العسكرى محمود خلف حسين المتيوتى ومسؤول كتائب المدفعية عبد الكريم صالح والمسؤول الإدارى ناظم الفرحات”أبو تبارك” العفري.



كما قصف طيران الجيش منطقة الملعب بالساحل الأيمن غربى الموصل، مما أسفر عن مصرع 15 إرهابيا وتدمير جرافة وصهريج ضمن قطاع عمليات قوات “مكافحة الإرهاب” بالموصل.



وأدت عملية صد هجوم داعش الارهابيه فى منطقة الخانوكة بقضاء الشرقاط فى محافظة صلاح الدين إلى تدمير سيارتين إحداهما مسلحة برشاش أحادى والثانية مسلحة بمدفع ٢٣مم، وقتل 49 إرهابيا.



وتعرضت قوات الفوج الثانى لواء المشاة 60 فى قرية العيثة – قضاء الشرقاط لهجوم من مسلحى داعش الارهابيه، وقامت قوة عسكرية بإسناد من طيران الجيش بالتصدى للهجوم وقتل 19 إرهابيا بينهم أحد الانتحاريين قبل وصوله لموقع القوات والباقى خلال انسحابهم باتجاه الضفة الثانية لنهر دجلة.

المصدر : مصر ناين