الناتو يعتزم إنفاق مليارات دولار على تحديث تكنولوجيا الأقمار الصناعية

اصدر مسئول بارز من حلف شمال الأطلسى “الناتو” إن الحلف يعتزم إنفاق 3 مليارات يورو “3.24 مليار دولار” على تحديث تكنولوجيا الأقمار الصناعية والكمبيوتر خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك فى إطار سعيه لزيادة قدرته على مواجهة الأخطار الجديدة.

ونسبت قناة “سكاى نيوز” الإخبارية لمسئول بارز بهيئة المعلومات والاتصالات بالحلف، لم يكشف عن هويته، القول أن الخطة تشمل استثمارا قدره 1.7 مليارات يورو على الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، لتحسين دعم الجنود والسفن المنشورة فى أرجاء المحيط الأطلسى، فضلاً عن مساعدة استخدام الطائرات من دون طيار.

وأشار إلى أن الاستثمار المقترح، الذى الى أن الأن ت أجزاءً من تمويله تنتظر موافقة الدول الأعضاء بالحلف، يتضمن كذلك إنفاق 800 مليون يورو على أنظمة كمبيوتر تساعد فى التحكم بالدفاعات الجوية والصاروخية، علاوة على أن مبلغ 71 مليون يورو سيوجه لتحسين حماية 32 موقعًا رئيسيًا للحلف من هجمات المتسللين على الإنترنت.

وتلقى هذه الاستثمارات الضوء على اعتراف الحلف بأن الصراعات تدار عن طريق شبكات الكمبيوتر، بقدر ما تدار فى الجو والبر والبحر، ويجرى وراء الحلف لردع المتسللين إلى جانب تهديدات أخرى منها الصواريخ الإيرانية.

المصدر : مصر ناين