وزير الزراعة يستثنى قراريط بالشرقية لإقامة معهد أزهرى للفتيات عليها

وافق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور عبد المنعم البنا على استثناء 8 قراريط بمركز منيا القمح من قرار حظر البناء على الأراضى الزراعية؛ لتنفيذ مشروعات ذات نفع سنة لأبناء محافظة الشرقية.



واصدر محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد إن تلك المساحة المستثناة من الأراضى التى تبرع بها أحد المواطنين ستخصص لإنشاء معهد دينى إعدادى ثانوى للفتيات بقرية “تلبانة” لتوفير خدمة تعليمية متميزة لأبنائها وبناء جيل قادر على صناعة المستقبل.



وشدد المحافظ على سرعة إنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهات المختصة بهذا المشروع مع عدم السماح بأى تعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية المجاورة للمساحة المستثناة.

وأشاد المحافظ بتبرعات المواطنين بأراضيهم لإقامة المشروعات ذات النفع السنة والتى تحقق طموحاتهم وآمالهم.

المصدر : مصر ناين