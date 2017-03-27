سرقة عملات ذهبية وزنها كيلوجرام من متحف بوده الألمانى

تعرضت عملة ذهبية كندية تعرف باسم (بيج مابل ليف) وتحمل صورة الملكة إليزابيث الثانية للسرقة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، من متحف بوده ببرلين.

والعملة من الذهب الخالص وتزن نحو مئة كيلوجرام وتصل قيمتها الاسمية إلى نحو مليون دولار.

وفى ضوء درجة النقاء العالية للذهب المستخدم فى سك العملة فإن قيمتها المادية يقدر أن تصل إلى أربعة ملايين دولار.

واصدر المتحف عبر موقعه الإلكترونى إن العملة صادرة عن الشركة الملكية الكندية لسك العملة فى 2007 وإنها دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية بفضل درجة نقائها “التى لا مثيل لها“.

ويصل قطر العملة إلى 53 سنتيمترا وسمكها إلى ثلاثة سنتيمترات وتم إقراضها لمتحف بوده فى ديسمبر 2010.

المصدر : مصر ناين