المشدد عامًا لشقيقين حطما معرض سيارات بكرداسة

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار فرغلى محمد مخلوف، غيابياً، بالسجن المشدد على كلاً من “زين العابدين.أ” و “أحمد.أ”؛ لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية وذخيرة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.

وكانت تحقيقات النيابة كشفت أن المتهمين اشتروا سيارة من أحدى المعارض المملوكة للمجنى عليه “ناصر ر” صاحب معرض سيارات، واتفقوا معه على دفع مقدم شراء وتقسيط المبلغ المتبقى شهرياً، لكنهما توقفا بعد فترة عن سداد الأقساط المتفق عليه، وحينما اعترض صحاب المعرض وطالبهم بالالتزام بالسداد، طلبوا منه إعادة مبالغهم المالية واعطائه السيارة وهو ما رفضه.

وشوفت التحقيقات، أنه نتيجة للخلافات التى نشبت بين الطرفين، اشتعلت مشاجرة عنيفة استخدم فيها المتهمين الأسلحة اللهيب ية واعتدوا على صاحب المعرض وحطموا زجاج السيارات وأرهبوا المواطنين لمنعهم من التدخل وحماية المجنى عليه.

المصدر : مصر ناين