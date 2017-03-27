السجن المؤبد لنجار وكهربائى لاتهامهما بحيازة أسلحة ومخدرات بكرداسة

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار فرغلى مخلوف، بالسجن المؤبد على كلاً من “محروس.ع” نجار، و”محمود.ع” 28 سنة كهربائى؛ لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، وذلك فى القضية التى حملت رقم 9367 سنة 2015 كرداسة وتغريمهم 200 ألف جنيه.

البداية كانت بورود معلومات لقسم واجبة كرداسة تفيد بتورط المتهمين بنشاط غير مشروع، واتجارهم فى المواد المخدرة بدائرة القسم، وبالتحرى تبين صحة المعلومات، فخرجت قوة تأمينية تمكنت من ضبطهما، وبحوزتهم المواد المخدرة المحرزة، وهى عبارة عن 10 قطع حشيش، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر، وسلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش.

المصدر : مصر ناين