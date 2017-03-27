بالصور محافظ الإسماعيلية يكرم الأمهات المثاليات بقصر الثقافة

اصدر اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية إن الأم هى صانعة الأجيال ورمانة الميزان والعمود الفقرى لكيان الأسرة والمجتمع بأسره، ولا يستطيع أحد أيا كان أن ينكر عظمة دورها فى حياتنا جميعا.

جاء ذلك خلال حضور المحافظ للاحتفالية السنوية التى نظمتها مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة بالتعاون مع فرع ثقافة الإسماعيلية، والتى أقيمت بمسرح قصر ثقافة الإسماعيلية لتكريم الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة لهذا السنة، بحضور محمد عبد السلام الصيرة السكرتير السنة للمحافظة وأعداد كبير من رؤساء المراكز والمدن ومديرى العموم ووكلاء الوزارة لمديريات الصحة والسكان والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة والقيادات التنفيذية بالمحافظة وقد تضمنت الاحتفالية تقديم عرض فنى غنائى لفريق كورال الأطفال لحضانات التضامن الاجتماعى.

وسلم المحافظ شهادات التقدير والجوائز للأمهات اللائى تم تكريمهن، حيث شمل التكريم كل من وفية عبد الحميد على يوسف الأم المثالية الأولى واعتماد محمد على سليمان الثانية وليلى محمد سالم إبراهيم الثالثة والرابعة علية محمد عبد الله النمر والخامسة حنان عبد السميع مجاور سالم والسادسة الدكتورة منى عبد الحق والسابعة زينب راشد ابراهيم سليمان والثامنة رجاء السيد سالم محمد.

كما تم تكريم أمهات المتفوقين من أبناء المحافظة من أوائل الشهادات السنةة، والذى شمل كل من أميمة قام بفتحى على محمد والدة الطالبة دعاء محسن على شريف الأولى على الثانوية السنةة وهبة أحمد سليمان والدة الطالبة سارة وسيم سليمان الأولى على الشهادة الابتدائية ورحاب سيد عبد العزيز محمد والدة الطالب محمد حسن السيد محمد الأول على الشهادة الإعدادية، وتكريم أمهات المتفوقين رياضيا والذى شمل كلا من فايزة عبد العزيز فلهم والدة سهيلة طارق المتفوقة فى الكرة الطائرة ورانا محمود أحمد والدة جاسمين محمد المتفوقة فى الجمباز وإيمان أحمد سيد والدة إبراهيم محمد المتفوق فى المصارعة الحرة، وتكريم أعداد من الأمهات المثاليات على مستوى المؤسسات الحكومية الذى شمل تكريم منى محمد أحمد غزالى من مديرية القوى السنةلة وأمال محمود دكرونى من مديرية الصحة وخديجة سليمان من ديوان سنة المحافظة وفاطمة محمد خليفة فى مجال العمل السنة.