الموافقة على شراء أفدنة من هيئة الأوقاف لإقامة مصنع لتدوير القمامة

عقد اليوم الاثنين المجلس التنفيذى لمجلس مدينة المحلة برئاسة تامر أبو النجا رئيس المدينة بحضور السيد غازى السكرتير السنة للمجلس ورؤوساء الوحدات المحلية و التنفيذيين من جميع الهيئات المختلفه .

واستعرض الاجتماع تقرير إدارة التخطيط والمشوفة بالوحدة بشأن مشوفة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للسنة المالى 2016/2017 فى الفترة من 1/7/2016 إلى 26/3/2017، وعرض كتاب إدارة الاتصال كتاب بمحافظة الغربية بشأن طلب الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 5أفدنة و3قراريط و10أسهم مملوكة للوحدة المحلية لمدينة المحلة بالشراء من هيئة الأوقاف المصرية بالقطعة رقم 9 بحوض الجزيرة نمرة 1 أول زمام المحلة الكبرى لإقامة مصنع لتدوير القمامة بناحية المحلة الكبرى

كما تم عرض مذكرة إدارة الأملاك بالوحدة، بشأن طلب تعديل قرار التخصيص رقم 2256 لسنة 2016 والخاص بتخصيص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 6140,65 م2 بالطريق الدائري المحلة – المنصورة بالمجان لصالح هيئة الأبنية التعليمية لإنشاء مدرسة رسمية للغات بدلا من مدرسة على النموذج الياباني.

كما استعرض الاجتماع الطلب المقدم من أصحاب شقق الاسكان الاجتماعي بقرية الدواخلية بالموافقة على اطلاق اسم حي الياسمين على المنطقة الاسكان الاجتماعي بالدواخلية وتقسيمها إلى شوارع

وقرر رئيس المدينة خلال الاجتماع إجاء الموافقة على طلب تخصيص قطعة أرض بزمام قرية محلة أبوعلي مساحتها 450م2 بجوار مدرسة الفصل الواحد لإقامة مبنى لأصحاب المعاشات والمستحقين ودار مسنين وحضانة شوفة لوزارة التضامن الاجتماعي لخدمة مدينة المحلة الكبرى وسمنود ومراكزها

ووافق المجلس التنفيذى على قبول تبرع المواطن السعيد عبدالجليل محمد بقطعة أرض مساحتها 340م لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وذلك لإقامة محطة رفع صرف صحي لقرية الجابرية والقيراطية

كما تم الموافقة على قبول التبرع المقدم من تغريد محمد نظمي المغازي بقطعة أرض على مساحة 1575 م لإقامة مدرسة للتعليم الإعدادي بقرية لومانا على أن تسمى المدرسة باسم تغريد نظمي هشام

ووافق المجلس على مذكرة ادارة الأملاك بالوحدة بشأن تحديد قرار التخصيص رقم 344 لسنة 2013 بشأن تخصيص مسطح 337,50 م2 بمنشية مبارك خلف المخبز الآلي أملاك الدولة لإقامة مبنى إداري للنيابة الإدارية.

المصدر : مصر ناين