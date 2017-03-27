لأول مرة داعش يهدد بمهاجمة إيران بفيديو كتائب سلمان الفارسي

ووفقا لوسائل إعلام إيرانية منها وكالة فارس وقناة العالم الاخبارية، بث التنظيم مقطع فيديو تصل مدته إلى 36 دقيقة بعنوان “بلاد فارس بين الماضي والحاضر”، بالتزامن مع تهديدات بمهاجمة إيران التي يتم توجيه اتهامات لنظامها بأنه يحاكم السنة، وأن النظام الإيراني أعدم 18 ألف سني منذ قيام الثورة الإيرانية سنة 1979.

كما عرضت “داعش الارهابيه” مشوف لأفراد الكتيبة أثناء تدريبهم على الرماية، في محافظة ديالى شرق العراق.

وأقدم 4 عناصر زعموا أنهم إيرانيين وأعضاء بداعش الارهابيه، على نحر 4 عراقيين، أحدهم قائد عسكري في منظمة بدر، واعتبروا ذلك رسالة تهديد لطهران.

وتحدث 3 عناصر إيرانيين من الجماعة هم “أبو الفاروق الفارسي، أبو مجاهد البلوشي، أبو سعد الأهوازي”، وبعد استعراض لتاريخ بلاد فارس، دعا إرهابيو “داعش الارهابيه” الايرانيين في طهران وأصفهان وقم وغيرها إلى “مهاجمة الحوزات”.

وأشار “داعش الارهابيه” في الفيديو إلى أن الإعدام شنقًا يعد وسيلة مفضلة للنظام الإيراني في قتل المسلمين السنة.

وفي نهاية الفيديو، تحدثت الجماعة عن “حربها ضد القوات الإيرانية في بعقوبة وديالى وغيرها من المناطق”.