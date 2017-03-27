بالصور وزير التنمية المحلية يحلل دمه داخل مستشفى أسوان العام ويدفع

أجرى الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، تحليل صورة دم كاملة داخل مستشفى أسوان السنة بمنطقة الصداقة الجديدة، وحرص الوزير على دفع الفى المقابل المادى للتحليل داخل حجرة الخازينة.

جاء ذلك على هامش تفقد وزير التنمية المحلية، مستشفى أسوان السنة الجديدة، اليوم الإثنين، يرافقه محافظ أسوان اللواء مجدى حجازى، والدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان.