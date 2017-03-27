محمد معروف أستاذ جامعى يدير مواجهة منتخب المحليين وبنين

يدير الحكم الدولى محمد معروف مواجهة منتخب المحليين أمام بنين، المقرر انطلاقها فى تمام السابعة مساء اليوم الإثنين، والتى تأتى ضمن استعدادات المنتخب لمباراة المغرب فى أغسطس المقبل بتصفيات أمم أفريقيا للمحليين التى تقام فى كينيا 2018.

محمد معروف حكم دولى من محافظة سيناء اكتشفه الراحل محمد حسام فى معسكر الحكام الواعدين سنة 2010، يعمل أستاذا جامعيا فى كلية التربية الرياضية كلية العريش، وهو من حكام النخبة “ب” فى الاتحاد الأفريقى. وأدار محمد معروف هذا الموسم 20 مباراة، منها 10 فى الدورى الممتاز و10 فى دورى الدرجة الثانية.

المصدر : مصر ناين