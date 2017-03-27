حبس سيدة وخفير نظامى وصاحب مزرعة أيام بتهمة ممارسة الدعارة

أمر مصطفى إسماعيل الماجرى وكيل نيابة مركز المنيا بحضور عبد الشافي احمد سكرتير التحقيق حبس كلا من “ح.س.ا” و”ر.ع.م”و”ا.م.ع” 4 أيام علي ذمة التحقيق وتوجيه تهمة ممارسة الدعارة والتحفظ على المضبوطات اشرف على التحقيقات المستشار عمر الخشاب رئيس النيابة.

وكان اللواء فيصل دويدار مدير تأمين المنيا إخطارا من اللواء محمود عفيفي مدير المباحث يفيد وجود علاقة اثمة بين سيدة تدعى “ا.م”، 43 سنة ربة منزل و”ح.س”، 39 سنة و “ر.ع” 39 سنة من مركز المنيا.

وتبين من تحريات الرائد محمود سعداوى رئيس مباحث الآداب التى أشرف عليها العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية صحة الواقعة وأن المتهمة متزوجة ولديها 8 أولاد وتتردد على بعض الاماكن المشبوهة.

وأفادت التحريات الأولية بأنها تتردد على مزرعة فاكهة بإحدى قري مركز المنيا فتم تقنين الاجراءات القانونية و مراقبة المتهمين أثناء ممارسة الفاحشة بالمزرعة.

واصدر ت المتهمة أن المتهم الثانى الخفير النظامى بالقرية قام باغرائها واصطحابها الى صاحب المزرعة ومارست معهم الجنس بعنف من أجل المتعة لمدة ساعة واتفقوا على إعطائها مبالغ مالية إلا أنهم لم يفوا بوعدهم للمرة الثانية.

وأضافت بأنها كانت تمارس الجنس مع المتهمين وتبادلوا تصوير مقاطع الفيديو داخل أحد غرف مزرعة الفاكهة وأشارت إلى أنها فعلت ذلك من أجل المال والمتعة.