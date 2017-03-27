شيكابالا يترقب صفحة جديدة مع الزمالك فى حضور الخواجة

يترقب الفهد الأسمر محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب نادي الزمالك، تعاقد القلعة البيضاء مع مدير فنى أجنبى جديد، ليقام بفتح صفحة جديدة داخل المستطيل الأخضر بعدما شهدت الفترة الماضية خروجه من حسابات محمد حلمى المدير الفنى، سواء بالاعتماد عليه لفترة قصيرة خلال المباريات أو خروجه من القائمة بشكل نهائى.

شيكابالا ينتظر الرجوع لتشكيلة الزمالك

ويترقب شيكابالا تولى مدير فنى جديد تدريب الزمالك ليقدم أوراق اعتماده ويعود لتشكيلة الفريق الأساسية تحت قيادة فنية جديدة، بعدما أصبح المدير الفنى الحالى لا يعتمد عليه، مما جعله يتحول لحديث الصباح والمساء داخل النادى فى عدة مناسبات، وكان آخرها بعد استبعاده من القائمة المسافرة إلى نيجيريا لخوض إياب دور الـ32 لدورى الأبطال أمام رينجرز، وقبلها استبعاده من مباراة السوبر المحلى أمام الأهلي فى فبراير الماضى.

شيكابالا شارك فى وديتى الزمالك

وشارك شيكابالا فى مباراتين وديتين للزمالك خلال الأيام الماضية الأولى أمام المرج، وشارك فى التشكيل الأساسى الذى ضم اللاعبين المستبعدين من موقعة دورى أبطال أفريقيا، وكان أحد نجوم المباراة، وأحرز هدفا لفريقه كما شارك فى ودية البلاستيك أمس الأحد وظهر بمستوى جيد وأحرز أحد أهداف فريقه، حيث انتهت المباراة بفوز الأبيض برباعية نظيفة.

المصدر : مصر ناين