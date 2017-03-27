أخبار النادى الأهلى اليوم الاثنين / / البدرى يرفض عروض الشيخ الأوروبية

شهد النادى الأهلي اليوم الاثنين العديد من الأخبار المهمة على مستوى فريق الكرة الذى يستعد لمواجهة الداخلية فى الدورى السنة، والمقرر إقامتها يوم 1 أبريل المقبل.

الأهلي يرفض رحيل أحمد الشيخ لأوروبا بعد انتهاء إعارته للمقاصة

تمسك الجهاز الفنى للأهلى بقيادة حسام البدرى برجوع أحمد الشيخ صانع ألعاب الفريق المعار لمصر المقاصة، فور انتهاء إعارته للفريق الفيومى بنهاية الموسم الحالى، رغم تلقى اللاعب أكثر من عرض أوروبى مؤخراً للرحيل إليه أحدهم من الدورى البرتغالى.

أزمة هجوم فى الأهلي قبل مواجهة الداخلية

يواجه الجهاز الفنى للأهلي، بقيادة حسام البدرى، أزمة هجومية كبيرة قبل مواجهة الداخلية فى بطولة الدورى السنة، والمقرر إقامتها يوم 1 أبريل المقبل، فى ظل وجود أكثر من 6 إصابات على مستوى الخط الأمامى فقط، أبرزهم جونيور أجاى والقائد حسام غالى ومؤمن زكريا وأحمد حمودى وكريم نيدفيد ووليد سليمان.

تأجيل جراحة رئيس النادى الأهلى لمدة 6 أشهر

قرر الطبيب الإنجليزى المُشرف على محمود طاهر رئيس النادى الأهلى خلال رحلة الأخير العلاجية فى لندن، تأجيل إجراء عملية جراحية لرئيس النادى، وفضّل الطبيب اللجوء للأدوية والمُسكّنات على أمل تماثل محمود طاهر للشفاء من الآلام، التى يشعر بها حاليًا فى “عينه”.

مجلس الأهلى يدعم فريق الطائرة قبل نهائى أفريقيا أمام النجم الساحلى

أجرى أعضاء مجلس إدارة النادى الأهلى، اتصالات هاتفية طوال الساعات الماضية بمحمد جمال هليل عضو المجلس ورئيس بعثة فريق الكرة الطائرة للنادى بتونس، لدعم الفريق والجهاز الفنى قبل نهائى بطولة أفريقيا للأندية أمام النجم الساحلى اليوم بتونس.

حسام البدرى: جوزيه أعظم مدرب فى تاريخ الأهلى وأسرته سبب اعتزاله

أكد حسام البدرى المدير الفنى للأهلى، أن البرتغالى مانويل جوزيه المدرب السابق للفريق يعتبر أعظم مدرب فى تاريخ القلعة الحمراء بالأرقام والبطولات.

الأهلى يحقق مع أحمد قام بفتحى بعد انتهاء معسكر المنتخب ل عرض الـ700 ألف دولار

قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى، تحويل أحمد قام بفتحى لاعب الفريق للتحقيق فى واقعة تكذيبه له بخصوص العرض، الذى تلقاه الجوكر من نادى أهلى جدة السعودى، والذى وصلت قيمته لـ700 الف دولار.

المصدر : مصر ناين