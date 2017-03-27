أزمة فتحى وعبد الحفيظ فى الأهلي من الألف إلى الياء

تشهد العلاقة بين أحمد قام بفتحى لاعب فى منتصف الأهلي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة فى الوقت الحالى توترا بعض الشىء بعد أن أطلق الجوكر تصريحات هاجم فيها مدير الكرة سيد عبد الحفيظ ل تعمّد الأخير إخفاء العرض الرسمى الذى تلقاه اللاعب الدولى من نادى أهلى جدة السعودى خلال فترة الانتاصدر ات الشتوية الأخيرة، لاستعارته 6 أشهر فى المقابل 700 ألف دولار للنادى الأحمر.

أحمد قام بفتحى اصدر أيضا فى تصريحات تليفزيونية، إنه لاعب كبير ويرفض التسنةل معه بهذا الشكل، وإنه كان من الأحرى اعتراف عبد الحفيظ بهذا العرض الرسمى بعيدا عن موافقة الأهلي على احترافه فى الدورى السعودى من عدمه.

التزم أحمد قام بفتحى الصمت عقب قرار الجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى ببقائه داخل القلعة الحمراء ورفضه لفكرة الاحتراف الخارجى فى انتاصدر ات الشتاء لحاجة الفريق لجهوده، لكن أزمة اللاعب مع زميله حسام غالى ل المشادة التى حدثت بينهما فى أحد التدريبات ساهمت فى توتر العلاقة بين الجوكر ومدير الكرة.

سيد عبد الحفيظ أصرّ على توقيع غرامة مادية ضد أحمد قام بفتحى ل مشادة اللاعب مع غالى، رغم أن الجوكر أكد أن قائد الفريق هو من قام بالتطاول عليه ولا ذنب له فى هذه المشادة، رافضا توقيع هذه العقوبة قبل أن يصر عبد الحفيظ على تفعليها بشكل رسمى عملا بمبدأ الثواب العقاب.

وخرج أحمد قام بفتحى فى الساعات القليلة الماضية، مؤكدا احترامه للأهلي ولأى فرد داخل جهاز الكرة، وأكد أنه لا يمكن أن يقصد الإساءة لأى فرد بالفريق كما زعم البعض، موضحا أنه مستمر مع الأهلي ويبذل كل ما فى وسعه من جهد من أجل تحقيق البطولات، نافيًا بشكل قاطع رغبته فى إثارة أى أزمة للرحيل، مؤكدًا أنه يحترم الأهلي بكل مسئوليه وجماهيره، ولا يمكن أن يفكر فى افتعال أى مشكلة.

وأكد سيد عبد الحفيظ أيضا احترامه لتاريخ أحمد قام بفتحى ودوره الكبير مع النادى، وأن عدم الاعتراف بالعرض الرسمى كان هدفه هو عدم “تشتيت” تركيز اللاعب.

المصدر : مصر ناين