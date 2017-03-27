إليسا تبدأ العمل فى ألبومها الجديد بعد تصوير كليب عكس اللى شايفينها

تبدأ النجمة اللبنانية إليسا العمل على ألبومها الجديد بعد الانتهاء من تصوير كليب “عكس اللى شايفينها”، وهى الأغنية التى طرحتها ضمن ألبومها الأخير “سهرنا ياليل” وحققت نجاحا كبيرا جماهيريا على موقع يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعى، وهى من كلمات الشاعر الغنائى أمير طعيمة وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم.

من ناحية أخرى انضمت إليسا إلى نجوم الغناء العربى كاظم الساهر، نجوى كرم، فارس كرم، حسين الديك، نادر أتات، ناصيف زيتون، نوال الزغبى، وائل جسار، زياد برجى، خالد الشيخ إلى قائمة نجوم برنامج مركب stars on board لسنة 2017 والتى تنطلق فى الفترة من 24 إلى 31 أغسطس المقبل لتطوف أعدادًا من موانئ دول أوروبا.

المصدر : مصر ناين