إيفانكا ترامب تزور برلين لحضور قمة حول المرأة ضمن لقاءات مجموعة

تشارك ايفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى نهاية إبريل فى برلين فى قمة تحمل اسم “نساء 20” تتمحور حول مكانة النساء فى عالم الاعمال.

وهى النسخة الثالثة لهذه القمة التى تنظم فى اطار اجتماعات مجموعة العشرين التى تترأسها هذه السنة المانيا وسيتم خلالها كشف مواضيع المساواة فى الرواتب بين الرجال والنساء ومكانة النساء القياديات او الى أن النساء وانشاء شركات.

وكتبت ايفانكا ترامب (35 سنةا) فى تغريدة “اتطلع لتشجيع دور النساء فى الاقتصاد”، مؤكدة ما اوردته صحيفة واشنطن بوست حول زيارتها برلين قريبا.

واصبح لابنة الرئيس الجمهورى مكتبها الخاص فى البيت الابيض رغم انها لا تتولى دورا رسميا فى السلطة الاميركية. وكانت تدير مؤسستها الخاصة قبل ان تنتقل الى واشنطن مع زوجها جاريد كوشنير الذى عين مستشارا للرئيس، وشاركت فى طاولة مستديرة مع المستشارة الالمانية اثناء زيارة انغيلا ميركل الى البيت الابيض قبل عشرة ايام.

المصدر : مصر ناين