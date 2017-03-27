بالصور منتخب مصر بالزى التقليدى وتوجو بالأصفر غدًا

أسفر الاجتماع الفنى لمباراة مصر وتوجو الودية التى ستقام غدًا ببرج العرب، عن ارتداء منتخب مصر الزى التقليدى الأحمر والأبيض والأسود، فيما يظهر الفريق التوجولى بالزى الأصفر، ويرتدى حارس منتخب مصر الزى الأزرق فى فى المقابل الزى الأسود للضيوف.

وحرصالباشمهندس هانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة وأحمد مجاهد عضو الجبلاية وسنةر حسين رئيس منطقة الإسكندرية لكرة القدم، على التواجد بمقر إقامة المنتخب الوطنى ببرج العرب بالإسكندرية، لمؤازرة المنتخب فى مباراته الودية مع توجو وحضورهما التدريب الأخير، الذى يقام فى السادسة مساء.

ومن المقرر أن يجتمع أبو ريدة باللاعبين والجهاز الفنى عقب المباراة، كما هو معتاد للتعرف على أجواء المعسكر واستعدادات اللاعبين قبل اللقاء.

يذكر أن منتخب مصر حصل على المركز الثانى فى أمم أفريقيا الأخيرة بالجابون، بعدما فقد النهائى أمام الكاميرون.



الاجتماع الفنى لمباراة مصر وتوجو

زى مصر وتوجو

الاجتماع

الجماهير تتسابق على التذاكر

المصدر : مصر ناين