مباحث أولاد صقر تضبط عاطل بحوزته خرطوش وبانجو

ألقى ضباط مباحث مركز واجبة أولاد صقر بالشرقية، اليوم الإثنين، القبض على عاطل بحوزته فرد خرطوش و3 كيلو بانجو و3 طلقات، وتم إخطار نيابة أولاد صقر برئاسة عمرو سيف مدير النيابة، بإشراف المستشار وليد جمال المحامى لنيابات شمال الشرقية.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير تأمين الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام النقيب مصطفى بليغ رئيس مباحث أولاد صقر، برئاسة المقدم جاسر زايد رئيس فرع الكشف الجنائى لفرع الشمال، بضبط “ربيع ع س ع” 40 سنه عاطل، وبحوزته فرد خرطوش و2 طلقه خرطوش و3 كيلو بانجو ، وتحرر المحضر رقم 3353 لسنة 2017 جنح أولاد صقر