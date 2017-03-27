نادي قضاة مجلس الدولة يعلن رفض مشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية

أعلن نادى قضاة مجلس الدولة فى بيان أصدره، اليوم الاثنين، رفضه التام لمشروع القانون الذى وافق عليه مجلس النواب اليوم بصفة مبدئية والمتضمن تعديل نص المادة 83 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والخاصة بطريقة اختيار رئيس مجلس الدولة.

وأضاف نادى القضاة فى بيانه أن هذا المشروع يعد إهداراً لمبدأ الأقدمية المقرر كأحد أصول العمل القضائي، وانتهاكاً لمبدأ استقلال القضاء الذى يقرره ويحميه الدستور، وافتئاتاً على مبدأ الفصل بين السلطات، وإغفالاً لحق الجهات القضائية فى اختيار رؤسائها.

وعبر نادى القضاة فى بيانه عن استنكاره واستيائه البالغ من إعادة تقديم هذا المشروع وتمريره بهذه السرعة بعد أن ظهر جلياً رفض جموع القضاة لهذا المشروع المشبوه ، هو مايثير الشك حول الغرض من هذا المشروع والرغبة في تقويض دعائم القضاء في هذا التوقيت بالذات.

وأعلن مجلس إدارة النادي أنه في حالة انعقاد دائم ومستمر لمشوفة تطورات الأمر، كما يؤكد على أن قضاة مصر وخاصة قضاة مجلس الدولة قادرون على حماية استقلالهم ورد أي إعتداء غاشم ينال من قدسية القضاء وقيمة تاصدر يده الراسخة.

المصدر : مصر ناين