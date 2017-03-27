فيس بوك يستجيب لطلب باكستان بحذف المحتوى التكفيرى على الموقع

اصدر مسئول باكستانى اليوم الاثنين إن فيس بوك استجاب لطلب باكستان بمكافحة المحتوى التكفيرى على موقع التواصل الاجتماعى، مؤكدًا حذف ما يقرب من 85٪ من هذه المواد، وذكرت وكالة أنباء إنترناشيونال أن رئيس هيئة الاتصالات الباكستانية أبلغ هيئة المحكمة العليا فى إسلام آباد بأن فريقا من 25 شخصًا يكشف عن شبه هذه المواد التكفيرية على وسائل التواصل الاجتماعى.

ووفقًا لموقع Gadgets now الأمريكى أكد رئيس الهيئة اتخاذ إجراءات ضد مالكى 40 صفحة تحرض على الكفر، إذ أبلغت الهيئة بذلك عندما استأنفت النظر فى التماس قدم ضد المحتوى التكفيرى على وسائل التواصل الاجتماعى.

وأظهر القاضى “شوكت عزيز صديقى” فى وقت سابق أن المحكمة ستقرر ما إذا كان ينبغى حظر فيس بوك فى باكستان أم لا.

واصدر صديقى: “لقد أزال فيس بوك الآن محتوى الكفر، وتستجيب الشركة الآن لطلبنا، إذ نجحنا فى إجبارهم على فعل ذلك والاهتمام به بعد أن كانوا يعتبرونه من قبل مسألة غير خطيرة”.

المصدر : مصر ناين