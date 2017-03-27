سلاح الجو الليبى يشن غَارات على عدة مواقع للإرهابيين بدرنة

شن سلاح الجو الليبى فى قاعدة الأبرق الجوية اليوم الاثنين ، غارات جوية على عدة مواقع للإرهابيين فى مدينة درنة .

وذكر مصدر عسكرى ليبى اليوم ، أن الغارات الجوية استهدفت تجمعاً لآليات شورى درنة الإرهابى فى “حوشين بوربيحة” فى الظهر الحمر،لافتاً إلى أن الإصابة كانت دقيقة.



يشار إلى أن طائرات سلاح الجو كثفت الأيام الماضية غاراتها على مواقع وتمركزات الجماعات الإرهابية فى مدينة درنة وكانت غرفة عمليات عمر المختار الشوفة للقيادة السنةة قد حذرت المواطنين فى المدينة الابتعاد عن مناطق الإرهابيين لأنها ستكون أهدافاً عسكرية.

على صعيد آخر، قام رئيس الأركان العال مة للقوات المسلحة الليبية الحاكم العسكري من درنة إلى بن جواد ، اللواء عبد الرازق الناظوري ، اليوم الإثنين بزيارة إلى غرفة عمليات الكرامة في قاعدة بنينا الجوية للاطلاع على سير العمل هناك .



واصدر المكتب الإعلامي للحاكم العسكري اليوم، إنه كان في استقبال رئيس الأركان السنةة للقوات المسلحة آمر غرفة عمليات الكرامة عميد ركن عبد السلام الحاسي ، حيث ناقش الطرفان خلال الزيارة آخر تطورات العمليات العسكرية في محوار القتال في ليبيا،وخاصة محور الصابري آخر معاقل الجماعات الإرهابية في بنغازي.



كما قام الحاكم العسكري من درنة إلى بن جواد اللواء عبد الرازق الناظوري بتفقد مطار بنينا الدولي للإطلاع على آخر سير أعمال الصيانة هناك.

المصدر : مصر ناين