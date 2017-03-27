النيابة تحقق مع رئيس القطاع الإدارى بغزل المحلة

تواصل نيابة ثان المحلة بمحافظة الغربية تحقيقاتها الموسعة مع ياسر عزت البهنسى رئيس القطاع الإدارى بشركة غزل المحلة بعد قيامه بالحصول على 400 ألف جنيه مكافأت من الشركة بدون وجه حق بالمخالفة للقواعد واللوائح والتربح.

وكشفت التحريات الأولية التى أجراها المقدم محمود سامى وكيل الإدارة السنةة لمباحث الأموال السنةة بشرق وفى منتصف الدلتا والمقدم محمد طلال مفتش الإدارة

عن قيام المتهم بالاستيلاء على أكثر من 400 ألف جنيه بالمخالفة للقواعد واللوائح، كما كشفت قيامه بالاستعانة بأشخاص من خارج الشركة وصرف مكافأت لهم بالمخالفة للقانون ، وقيامه بصرف المكافأت لنفسه بصفة مستمرة.

كما جاء فى التحريات قيامه بصرف المكافأت لأكثر من 10 أشخاص من خارج الشركة.

كان ضباط الإدارة السنةة لمباحث الأموال السنةة بفى منتصف وشرق الدلتا قد ألقوا القبض على رئيس القطاع الإدارى بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة لقيامه صرفه 400ألف جنيه مكافأت له وللغير بدون وجه حق بالمخالفة للوائح والقوانين.

تحرر المحضر 1578لسنة لسنة 2017وتم عرضه على نيابة قسم ثان المحلة التى تواصل التحقيق معه فى الواقعة.