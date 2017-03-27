الهوارى والبلدوزر وسعد مع كوبر فى ودية بنين

التقى الثلاثى حازم الهوارى ومجدى عبد الغنى عضوا اتحاد الكرة، ومحمود سعد المدير الفنى للجبلاية هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب أثناء حضور الأخير لمباراة منتخب المحليين أمام بنين، المقامة حاليا باستاد الدفاع الجوى.

ويخوض المنتخب الوطنى للمحليين بقيادة هانى رمزى، أول مباراة ودية له أمام منتخب بنين، فى إطار استعدادات منتخب المحليين لمباراة المغرب، المقرر لها أغسطس المقبل، فى تصفيات أمم أفريقيا للمحليين المقرر إقامتها فى كينيا 2018.

وأعلن الجهاز الفنى التشكيل الرسمى ويضم: محمد عواد فى حراسة المرمى، وحسين الشحات وأحمد سامى ومحمود علاء ومحمد حمدى، ونور السيد ومحمود متولى وهشام محمد وإبراهيم حسن وناصر ماهر وعمرو مرعى.

المصدر : مصر ناين