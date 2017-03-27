سقوط عاطل بحوزته ألف دولار مزورة بالبحيرة

تمكن قبل قليل رجال مباحث البحيرة بإشراف اللواء علاء الدين شوقى مدير تأمين البحيرة، وبرئاسة اللواء محمد خريصة مدير المباحث، من ضبط عاطل بحوزته 130 ألف دولار مزورة بالبحيرة.

وكان ضباط مباحث إيتاى البارود برئاسة العقيد حازم الشيخ مفتش المباحث تمكنوا من ضبط “أسامة ف ع” عاطل ومقيم الحوته دائرة مركز ايتاى البارود السابق اتهامه فى ( 3 ) قضايا متصنف ة جنح مركز ايتاى البارود اتجار فى النقد الأجنبى وبحوزته 130 ألف دولار يشتبه كونها مقلدة.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمبلغ المالى بقصد الاتجار وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.

المصدر : مصر ناين