بالصور مدير أمن كفر الشيخ يكرم عدد من المتميزين من رجال

كرم اللواء سامح مسلم – مساعد وزير الداخلية، مدير تأمين كفر الشيخ أفراد الواجبة المتميزين، فى ختام الدورة التدريبية الثامنة والعشرون لتنمية المهارات السلوكية والاجتماعية لأفراد الواجبة والسنةلين بمديرية التأمين، والتى عقدت على مدار أسبوع بنادى ضباط الواجبة.

وأكد مسلم على احترام حقوق المواطنين والالتزام بتطبيق القانون مع بث روح الحب والتعاون، الذى يعمل على توطيد العلاقة بين رجل الواجبة والمواطن.