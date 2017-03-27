بالصور محافظ دمياط يكرم الأمهات المثاليات والأب المثالى

كرم الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط اليوم، الأمهات المثاليات والأب المثالى للمحافظة.

حيث كرم محافظ دمياط “سناجئ توفيق حسن الجحر” الأم المثالية الأولى على المحافظة والتى قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتكريمها الأسبوع الماضى بمنحها وسام الكمال من الدرجة الثانية، حيث نشأت الحاجة سناجئ فى أسرة بسيطة وتعلمت مهنة الحياكة لتعول بها أسرتها التى توفى زوجها ثم ابنها الأكبر بعد تخرجه واستطاعت أن تكمل مسيرتها مع بناتها.

وكرم محافظ دمياط كذلك عزة إبراهيم عبد الهادى عشرة هى الأم المثالية الثانية للمحافظة حيث عاشت رحلة كفاح مع زوجها الذى مرض وأصبحت تعول الأسرة بأولادها وعملت بثلاث مهن فى وقت واحد الى أن تستطيع أن تصل بأطفالها إلى بر الأمان وتكمل لهم تعليمهم.

وتم تكريم إيمان محمد عبد الوهاب النجار هى الأم المثالية الثالثة والتى تحملت مرض زوجها لمدة أربعة أعوام متتالية يعانى فيها من مرض السكر والفشل الكلوى فغرزت فى أبنائها قيم التعليم الى أن أكملوا تعليمهم الجامعى.

و منيرة راغب زعرب هى الأم المثالية الرابعة والتى كافحت هى الاخرى مع زوجها المريض الى أن توفاه الله وبدأت هى رحلة كفاحها مرة أخرى مع أبنائها، حيث بذلت قصارى جهدها للإنفاق عليهم وغرست فيهم كل المبادئ والقيم الى أن التحقوا بالجامعات .

أما الأم المثالية الخامسة فهى إيمان عوض الحسانين المصرى والتى كافحت مع أبنائها وهم مكفوفين وأخذت على عاتقها تحمل مسئولية تعليمهم الى أن حصلوا على درجة الليسانس.

وكرم محافظ دمياط أيضا رزق زكى إبراهيم شرود الحاصل على لقب الأب المثالى للمحافظة والذى ولد كفيفا ولكنه التحق بكتاب القرية وحفظ القرآن وساعد أطفال قريته فى حفظه وتزوج ولكن أراد الله أن يختبر صبره مرة أخرى فأنجب ثلاثة بنات مكفوفات وماتت زوجته، فقرر أن يتحمل مسئولية تعليم بناته الى أن يحصلن على شهادات عليا وتم تعيينه بالأوقاف، مؤكدا على أنه يكمل مشواره بالصبر والإرادة والعزيمة .

حضر الحفل اللواءالباشمهندس وكيل أول الوزارة سامى عبد العزيز حمودة السكرتير السنة واللواء ممدوح طه السكرتير السنة المساعد و حسام عبد الغفار مدير سنة مديرية التضامن الاجتماعى و العميد عادل عياد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بدمياط ومشبه ين عن الأزهر والأوقاف والكنيسة وكذا رؤساء المراكز والمدن للمحافظة ومملين المؤسسات التنفيذية للمحافظة وتضمن الحفل فقرة غنائية واستعراضية لأطفال حضانة ناصر.

وحصلت الأمهات المثاليات والأب المالى للمحافظة على شهادات تقدير ومبالغ مالية مقدمة من المحافظ ومديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة وهدايا رمزية من جهات من المجتمع المدنى.

كما هنأ المحافظ جميع الأمهات بعيدهم وأوصى أبناء المحافظة بمراعاة آبائهم وأمهاتهم باتقاء مرضاة الله عن كل تصرفاتهم وتحقيق أحلامهم وهو ما أكد عليه الأزهر والأوقاف وأكد على دور الأسرة المصرية فى بناء المجتمع، ووجه الشكر لكل القائمين على اختيار الأم المثالية والأب المثالى بمديرية التضامن الاجتماعى.

تكريم

تكريم تكريم

تكريم تكريم

المصدر : مصر ناين