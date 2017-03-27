ضبط شخصين من المتهمين بخطف عامل والتعدي عليه جنسيا وتصويره بالشرقية

ألقت المؤسسات التأمينية بالشرقية، اليوم الإثنين، القبض علي شخصين من المتهمين بخطف سنةل والتعدي عليه جنسيا بمزرعة بناحية منشأة أبوعمر.

وأفاد مصدر تأميني بمديرية تأمين الشرقية، أن النقيب حازم حسن رئيس مباحث منشأة أبوعمر، تلاحظ له مع أحد الأشخاص مقطع فيديو يقوم فيها 5 أشخاص بالتعدي علي شخص جنسيا بعد توثيقه، وبالإستعلام عن هوية المجني عليه في الفيديو المتداول، تبين أنه يدعي ” ر م ع” 27 سنة سنةل زراعي، ويعمل خفير خصوصي بمزرعة، ومقيم منشأة أبوعمر، فتم استدعاءه، وتبين من أقواله أنه من 6 أشهر قام 5 أشخاص بتوثيقه والتعدي عليه جنسيا وتصويره ل مشوفته لأحدهم يسرق علف من المزرعة.

وكشفت التحقيقات التي بإشرها أحمد محسن الشرقاوي مدير نيابة الحسينية، برئاسة المستشار محمد الديب، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامي السنة لنيابات شمال الشرقية.في القضية رقم 885 لسنة 2017 ، قيام كل من ” أحمد ع ا” و” علاء ح ع” و” منصور ال م” و” حمادة ف م” و” فرح ف م” بخطف المجني عليه والذي يعمل خفير خصوصي بأحدي المزارع بمنشأة أبوعمر، وقيامهم بالتعدي عليه جنسيا، عقابا له لمشوفته أحدهم يسرق علق من المزرعة.

وقرر أحمد عبد المحسن الشرقاوي مدير نيابة الحسينية، ضبط وإحضار باقي المتهمين وعرض المجني عليه علي الطب الشرعي.