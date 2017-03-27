منتخب المحليين يتقدم على بنين بهدف عمرو مرعى

مرت 35 دقيقة من عمر مباراة المنتخب الوطنى للمحليين بقيادة هانى رمزى، على استاد الدفاع الجوى أمام منتخب بنين، فى إطار استعدادات منتخب المحليين لمباراة المغرب، المقرر لها أغسطس المقبل، فى تصفيات أمم أفريقيا للمحليين المقرر إقامته فى كينيا 2018، ونجح عمرو مرعى فى احراز الهدف الأول فى الدقيقة 32.

وبدأ منتخب المحليين المباراة بتشكيل مكون من، محمد عواد فى حراسة المرمى، وحسين الشحات وأحمد سامى ومحمود علاء ومحمد حمدى، ونور السيد ومحمود متولى وهشام محمد وإبراهيم حسن وناصر ماهر وعمرو مرعى.

وشهدت بداية المباراة حماسا من جانب المنتخب الوطنى، فى محاولة لخطف مبكر، وأرسل حسين الشحات عرضية متقنة فى الدقيقة الثانية لكنها مرت خارج الملعب، كما حصل نور السيد على إنذار فى الدقيقة 9 ل التحامه بقوة مع أحد لاعبى بنين، وفى الدقيقة 10 كاد الضيوف يسجلون الهدف الأول من غزوة من ناحية اليسار وتمريرة داخل منطقة الجزاء صوبها المهاجم البنينى فى اتجاه مرمى محمد عواد لكنها تمر بجوار القوائم بغرابة شديدة، وفى الدقيقة 14 سدد حسين الشحات تصويبة قوية فى اتجاه مرمى بنين تصدى لها الحارس على مرتين.

وفى الدقيقة 23 أهدر إبراهيم حسن هدفا لمنتخب مصر، بعدما سدد كرة قوية مستغلا تمريرة حريرية من حسين الشحات، فى اتجاه مرمى بنين لكنها تمر بجوار القائم.

المصدر : مصر ناين