الأهلي يتوج بلقب البطولة الأفريقية لأندية الطائرة على حساب النجم اساحلى

توج فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلي، بقيادة مديره الفنى محمد مصيلحى، بلقب البطولة الأفريقية للأندية بعد الفوز على النجم الساحلى بنتيجة 3/1 فى النهائى بتونس.

وكان الأهلي قد تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على برج بوعريج الجزائرى بنتيجة 3 /1 أمس الأحد فى دور نصف النهائى، بينما تأهل الفريق التونسى بعد الفوز على السويحلى الليبى بنتيجة 3 /2.

وتضم قائمة فريق الأهلي كلاً من: حسام يوسف وكريم فرج وأحمد قطب وأحمد سعيد والمحترف الأوكرانى رسلان، ومحمد عبد المنعم وأحمد حمادة وأحمد عبد العال وعبد اللطيف عثمان ومحمد عادل، وعبد الحليم عبو، ومحمد رمضان وشريف سعيد ومحمد معوض، ويرأس البعثة محمد جمال هليل رئيس مجلس الإدارة.

المصدر : مصر ناين