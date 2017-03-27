بالصور مسلمات ينظمن وقفة ضد الإرهاب والتضامن مع ضحايا هجوم البرلمان

اصدر ت صحيفة الإندبندنت، إن نساء مسلمات نظمن وقفة على جسر وستمينستر بلندن للتعبير عن تضامنهم مع الضحايا الأربعة لهجوم الأربعاء الماضى فى المكان ذاته.



جانب من الوقفة النسائية لمسلمات

وشارك أشخاص من خلفيات متأعدادة فى الوقفة التى نظمتها مبادرة “مسيرة النساء فى لندن”، وارتدى العديد منهن اللون الأزرق كرمز للأمل ووقفوا ممسكات الأيدى لـ5 دقائق بعد أن دقت ساعة بيج بن الرابعة مساء.



مسلمات يقفن على جسر وستمينستر تضامنا مع ضحايا الإرهاب فى لندن

واصدر ت النساء المشاركات، من الطائفة الأحمدية، إنهن أردن شجب الهجوم وأن يتحدين الإرهاب.



وقفت النساء ممسكات الأيدى لـ5 دقائق

واصدر ت إحدى المشاركات من مقاطعة “سري” جنوب لندن، سارة وسيم، 57 سنة: “عندما يقع هجوم فى لندن، فهو هجوم على، هو هجوم علينا جميعا. إن الإسلام يدين العنف بكل أشكاله، إن هذا أمرا بغيضا بالنسبة لنا”.

أما عائشة مالك، 34 سنة، أيضا من “سري”، فاصدر ت إنها كامرأة يبدو على مظهرها اعتناقها للإسلام “كان من المهم أن أبرز تضامنى مع المبادئ التى نعتز بها جميعا، مبادئ التأعدادية والتصنف وما إلى ذلك”.

واصدر ت اللندنية مارى بينيت، إنها شاركت فى الوقفة “لأبين بهدوء أننا سنواصل الذهاب حيث نريد ونعمل ما نشاء فى لندن. هذه ميدنتى، وهذه لفتة بسيطة للغاية، ولكن الحياة تتكون من شبه هذه اللفتات البسيطة”.

المصدر : مصر ناين