ارتفاع قتلى هجوم انتحارى فى اليمن إلى شخصا بينهم مسلحين

قتل عشرة مسلحين متطرفين بينهم انتحارى، وستة جنود واربعة مدنيين الاثنين فى هجوم نسب للقاعدة، استهدف مبنى حكوميا فى محافظة لحج فى جنوب اليمن، بحسب ما افاد مسؤولون محليون.

واصدر مسؤول امنى ان “سيارة مفخخة يقودها انتحارى انفجرت عند مدخل مبنى” السلطة المحلية فى مديرية الحوطة، كبرى مدن لحج، أعقبه “هجوم مسلح من قبل الارهابيين” فى محاولة للسيطرة على المبنى.

وأضاف ان “ثلاثة (من المسلحين) كانوا يرتدون أحزمة ناسفة” و”استمرت المواجهات فى محيط المبنى مع مسلحين ارهابيين شاركوا فى الهجوم“.

وقتل ستة جنود فى الهجوم بحسب المصدر ذاته الذى اصدر ان المسلحين كانوا متنكرين فى ازياء عسكرية، وكانت حصيلة سابقة اشارت الى مصرع ستة مسلحين متطرفين وخمسة جنود، وافاد المصدر ذاته لاحقا ان اربعة مدنيين قتلوا فى تفجير السيارة المفخخة وبرصاص طائش.

واصدر عبد الفتاح هيثم احمد وكيل محافظة لحج فى تصريح وزعه على وسائل الاعلام المحلية “إن استهداف مبنى محافظة لحج اليوم من قبل عصابات ما تسمى بالقاعدة (انصار الشريعة) بعاصمة محافظة لحج عمل غير انسانى ويتنافى مع قيم الانسانية”. وأشار عبد الفتاح الى أن الهجوم على مبنى المحافظة جاء رداً على تدشين عمل النيابات والمحاكم بالمحافظة.

المصدر : مصر ناين